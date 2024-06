Tour de France 2024, quattordicesima tappa Pau-Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet: data, orari, diretta tv e streaming

La quattordicesima tappa del Tour de France 2024, in programma sabato 13 luglio, apre la due giorni pirenaica con i 151,9 chilometri da Pau a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet. Un vero e proprio tappone, che negli ultimi 80 km vedrà il gruppo affrontare in successione Tourmalet, Hourquette d’Ancizan e appunto la salita finale verso i 1669 metri di quota di Pla d’Adet. Non mancherà quindi il terreno per attaccare e dare spettacolo, con l’obiettivo di cambiare le carte in classifica generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

La quattordicesima tappa del Tour de France 2024 prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:20, dopo aver affrontato la fase di trasferimento. Gli organizzatori hanno previsto l’arrivo sul traguardo in un orario compreso tra le 17:15 e le 17:50, in base a quella che sarà la velocità media del gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, con a seguire Tour Replay per commenti, analisi e interviste a caldo. In serata invece doppio appuntamento su RaiSport, con Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

La diretta sarà invece integrale sulle reti di Eurosport, grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma di Discovery+ che arricchisce l’offerta della diretta streaming insieme a RaiPlay, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà giorno dopo giorno il Tour de France 2024 in tempo reale, con aggiornamenti in diretta, classifiche, video e molto altro ancora.