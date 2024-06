Il Tour de France 2024 riprende martedì 9 luglio con la decima tappa, che segue il primo giorno di riposo. Si tratta della Orléans – Saint-Amand-Montrond di 187,3 chilometri, una frazione priva di difficoltà altimetriche ma che va in scena in una zona storicamente molto ventosa. Ecco quindi che i corridori dovranno stare molto attenti qualora il meteo dovesse favorire la formazione di ventagli, eventualità già verificatasi in passato quando il Tour è transitato in questa zona della Francia. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

TOUR DE FRANCE 2024: CALENDARIO TAPPE, ORARI, TV E STREAMING

Tour de France 2024, decima tappa Orléans-Saint-Amand-Montrond: data, orari, diretta tv e streaming

I corridori partiranno dal chilometro zero alle ore 13:25, dopo aver affrontato la fase di trasferimento, con l’arrivo sul traguardo che è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:20 e le 17:45 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La decima tappa del Tour de France 2024 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Rai Due a partire dalle 14:45, con Tour Replay che a fine corsa sulla stessa rete offrirà commenti, analisi e interviste a caldo. In serata poi doppio appuntamento su RaiSport con Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

La diretta tv sarà invece integrale sulle reti di Eurosport, grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma di Discovery+. Quest’ultima compone l’offerta della diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour numero 111 in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche, video e molto altro ancora.