Ryder Cup 2023, Chimenti: “Successo senza precedenti, dati straordinari”

Franco Chimenti, presidente della Federgolf, ha preso la parola durante la conferenza stampa sull’impatto economico della Ryder Cup 2023 presso il Marco Simone Golf Club: “Si è trattato di un successo senza precedenti e ammetto che sono rimasto dispiaciuto per le critiche che ho sentito. La gente era in fila dalle otto per una gara che iniziava alle otto: i dati sono straordinario e non c’è stato alcun tipo di disordine. Innanzitutto ringrazio il presidente Giovanni Malagò, che meritava un premio come le Olimpiadi di Roma. Noi siamo riusciti a sistemare una zona di Roma grazie alla Ryder Cup, quindi immaginate cosa si poteva fare con i Giochi. Poi ringrazio questo Governo e un sindaco illuminato come Gualtieri“.

Ha poi parlato anche Daniela Santanché, ministro del turismo: “I numeri e il successo della Ryder Cup ci rendono orgogliosi di essere italiani. Trovo interessanti due dati: i 72 milioni spesi dagli spettatori in consumi, che dimostrano il beneficio per tutti, e i due terzi di spettatori che sono stati qui e hanno dichiarato di voler tornare in Italia. Non ci resta che aumentare i campi da golf nel Paese“.

Infine, il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha evidenziato: “La Ryder Cup è stato un evento straordinario in termini sportivi oltre che una promozione integrata per rendere l’Italia più forte. I dati dimostrano che chi assiste a questi eventi ha una possibilità di spesa superiore alla media e per un paese come l’Italia che produce qualità – che ha un costo – ce n’è bisogno. Per questo continuiamo ad investire negli eventi sportivi, sperando di attrarne sempre di più“.