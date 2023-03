Tottenham-Milan, programma e telecronisti Amazon Prime Video Champions League

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Tottenham-Milan, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Tutto pronto al nuovo White Hart Lane per la sfida tra gli inglesi e i rossoneri, che vogliono difendere l’1-0 ottenuto all’andata in quella che però sarà una partita infernale dalla quale uscire indenni. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 8 marzo.

Tottenham-Milan sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.