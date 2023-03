Bayern Monaco-Psg, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Bayern Monaco-Psg, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. All’Allianz Arena spettacolo previsto tra due supersquadre la cui eliminazione già in questa fase del torneo sarebbe clamorosa. Soltanto una delle due, però, avanzerà, chi riuscirà a vincere? Si riparte dallo 0-1 per i bavaresi in casa dei parigini e si parte alle ore 21 di mercoledì 8 marzo.

Bayern Monaco-Psg sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani e su Mediaset Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.