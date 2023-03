Diffidati Bayern Monaco-Psg, i calciatori a rischio squalifica in vista dei quarti di finale

E’ tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Nella gara di andata i bavaresi vinsero 1-0 e adesso scenderanno in campo per provare a difendere o incrementare il loro vantaggio per qualificarsi ai quarti di finale. I francese, invece, dovranno cercare di ribaltare il punteggio in uno stadio schierato contro. In vista del prossimo turno tra gli uomini di Julian Nagelsmann ci sono due calciatori nella lista dei diffidati, ovvero Kimmich e Mazraoui, mentre per quanto riguarda la squadra di Christophe Galtier a rischio squalifica ci sono Sergio Ramos e Marco Verratti.