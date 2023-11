Tottenham-Chelsea oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Tottenham e Chelsea, valevole per l’undicesima giornata di Premier League 2023/2024. Uno dei tanti derby di Londra va in scena questa sera, ma ha un sapore speciale quello di questa sera per i tifosi degli Spurs. Dopo un folgorante inizio di campionato l’obiettivo è quello di riconquistare nuovamente la vetta della classifica dopo il momentaneo sorpasso del City avvenuto nel fine settimana. Di fronte un Chelsea che continua a deludere, ma che di certo sarà molto motivato. La sfida è in programma oggi, lunedì 6 novembre, alle ore 21:00. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW.