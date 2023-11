Torino-Sassuolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Sassuolo, valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. La formazione di Juric è reduce dal successo esterno in quel di Lecce e prova a iniziare una striscia positiva in quello che è stato un avvio di stagione piuttosto problematico per i granata. Berardi e compagni, dall’altro canto, continuano ad andare molto a corrente alternata, con ottime partite giocate contro le big del campionato e deludenti prestazioni in molte altre occasioni. La sfida è in programma oggi, lunedì 6 novembre, alle ore 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.