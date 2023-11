Frosinone-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Frosinone-Empoli, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo Stirpe i ciociari vogliono vincere per salire ancora in classifica e reagire al ko clamoroso in rimonta di domenica scorsa, i toscani hanno bisogno di punti salvezza dopo un inizio complesso e si tratta di un delicato scontro diretto. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di lunedì 6 novembre.

Frosinone-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina e Stefan Schwoch.