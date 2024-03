Tortona-Varese oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Tortona-Varese, sfida valida come 24^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa molto interessante tra una squadra che si è ripresa la zona playoff, e una che invece la sta ancora rincorrendo, nonostante entrambe speravano, alla vigilia, di poter fare un campionato di livello più alto. In particolare, per Tortona sembra funzionare la cura De Raffaele, che ha riportato i piemontesi in ottava posizione, grazie soprattutto a una serie di risultati positivi davanti al proprio pubblico. Di contro, la formazione di coach Bialaszewski insegue a due vittorie di distacco, ma vive anche la pressione di dover mantenere il distacco dalla zona retrocessione, lontana anch’essa quattro punti: inoltre, i lombardi hanno vinto una sola volta in trasferta negli ultimi due mesi. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 24 marzo sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Tortona-Varese, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

