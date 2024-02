Regolamento Giordana-Qatar, cosa succede in caso di pareggio finale Coppa d’Asia 2024

Giordania-Qatar è la finale della Coppa d’Asia 2024: ecco cosa succede in caso di pareggio, il regolamento dell’atto conclusivo della competizione AFC. Da una parte la grandissima sorpresa del torneo, la Al Azraq, dall’altra i Marroni che sono sia padroni di casa che detentori del titolo conquistato nel 2019: chi riuscirà ad avere la meglio al Lusail Stadium? Appuntamento alle ore 16 di sabato 10 febbraio, in caso di pareggio al 90′ si procederà con i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, se dovesse persistere la parità allora via libera ai calci di rigore per stabilire la squadra campione d’Asia.