Sei Nazioni 2024: la Francia si salva nel finale, Scozia battuta 20-16

La Francia ribalta la Scozia nel finale e trova la prima vittoria nel Sei Nazioni 2024. I transalpini passano 20-16 a Edinburgo grazie alla meta di Bielle-Biarrey al 70′, con trasformazione di Ramos, che trova il 20-16 finale al 76′ con un calcio. Non bastano agli inglesi i 3 calci perfetti di Russell e la meta di White per evitare il primo ko, dopo il successo con il Galles, nella competizione. Restano imbattute solo Irlanda e Inghilterra, che se la vedranno con Italia e Galles entrambe in casa. Punti pesanti per la Francia che, dopo la sconfitta all’esordio con l’Irlanda, si toglie dall’ultimo posto salendo al quarto posto con quattro punti. Nella prossima giornata, la Scozia giocherà per l’ultima volta in casa contro l’Inghilterra prima delle due trasferte con Italia e Irlanda. Francia che il 25 febbraio se la vedrà con l’Italia.

