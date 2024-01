Torres-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Olbia, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita nello scorso turno, hanno intenzione di tornare immediatamente al successo per non perdere terreno dal Cesena. La formazione ospite, invece, vuole vincere questo derby sardo per alimentare le proprie speranze di salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Rai Sport.

SEGUI IL LIVE

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA