Perugia-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Spal, match dello stadio Renato Curi valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine umbra, dopo aver vinto un importante scontro diretto contro il Pescara, vuole proseguire su questa strada anche tra le mura amiche. La squadra biancazzurra, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di fare risultato per risalire in classifica e allontanarsi dalla zona rossa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

