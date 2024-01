Mass start maschile Anterselva 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la mass start maschile di Anterselva 2024, gara sulla distanza dei 15 km valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia può contare su Tommaso Giacomel e Didier Bionaz, reduci dal secondo posto nella staffetta mista, e su Lukas Hofer, finito ai piedi del podio nella staffetta singola mista. Gli azzurri devono farsi largo nella marea norvegese. I grandi favoriti, infatti, sono Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Laegreid, Endre Stroemsheim e Vetle Sjaastad Christiansen.

Questi, infatti, sono tutti temibilissimi sia per il loro passo sugli sci sia per le loro alte percentuali al poligono. Proveranno ad essere della partita, tra gli altri, anche i transalpini Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin, gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson e i tedeschi Philipp Nawrath, Benedikt Doll, Justus Strelow e Johannes Kuehn. Al terzetto tricolore, dato l’elevato livello della concorrenza, servirà la prestazione perfetta per provare ad inserirsi nella lotta per il podio. Attesa soprattutto per Giacomel, che nell’ultima tappa di Ruhpolding è salito sul secondo gradino nella gara sprint.

La mass start maschile di Anterselva 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 21 gennaio), con inizio fissato alle ore 12.30. Non è prevista una diretta televisiva della competizione. La gara, tuttavia, sarà trasmessa in differita da Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), oltre che in replica da Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 di Sky). Per i telespettatori, però, è possibile usufruire di una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la mass start maschile di Anterselva 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.