Thompson-Griekspoor in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp ‘s-Hertogenbosch 2023

Jordan Thompson sfiderà Tallon Griekspoor nella finale dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Per il secondo anno consecutivo i tifosi olandesi si trovano un connazionale in finale. Dodici mesi fa toccò, incredibilmente a sorpresa, a Tim Van Rijthoven, che da quel momento in poi però ha faticato – anche a causa di infortuni – a mantere il livello mostrato sull’erba. Tallon Griekspoor senza dubbio è un giocatore che non può essere considerato una sorpresa e che era tra le teste di serie del torneo. La chance in finale c’è, contro Thompson che sul veloce si esprime bene ed è giocatore esperto, ma non in grado di esprimersi ai livelli dell’olandese in quanto a potenzialità.

Thompson e Griekspoor scenderanno in campo domenica 18 giugno alle ore 15:00. Il torneo è trasmesso sia da SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforme SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fitp). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’evento che apre questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra poche settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.