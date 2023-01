Ternana-Modena in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Modena, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La compagine umbra, dopo la sconfitta subita per mano della Reggina, ha bisogno di ritornare alla vittoria per rimanere nelle prime zone della classifica. I canarini, dal loro canto, vogliono dare seguito al successo ottenuto contro il Cosenza per tentare il sorpasso ai danni dei loro rivali odierni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 28 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA