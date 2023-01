Calciomercato, Scalvini: “Penso solo all’Atalanta e non mi lascio distrarre dai rumors”

Il gioiellino dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo allontanando le voci di mercato: “Molte persone mi fanno domande sul calciomercato, ma io penso solamente all’Atalanta. Tante cose addirittura le vengo a sapere dai giornali. I rumors non sono un problema e il merito è dell’educazione ricevuta dai miei genitori e della formazione nelle giovanili di un’ottima squadra come l’Atalanta“. Il difensore classe 2003 ha poi aggiunto: “Sarò sempre grato a questa squadra per gli insegnamenti che mi sono stati trasmessi, dal primo mister fino a Gasperini“.