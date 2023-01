Juventus, la Procura Figc chiede proroga di 40 giorni per inchiesta stipendi

La Procura della Federcalcio ha chiesto una proroga di 40 giorni per l’inchiesta sul filone relativo alla manovra stipendi della Juventus. Lo ga sapere l’Ansa. La richiesta firmata dal procuratore Giuseppe Chinè è indirizzata alla procura generale dello sport, competente sulla materia. La Procura sta studiando le carte sul filone stipendi, in attesa che escano le motivazioni della sentenza che ha portato la Corte d’Appello federale a infliggere 15 punti di penalizzazione alla squadra di Allegri per il caso plusvalenze.