Ternana-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Bari, match del Libero Liberati valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa sono ancora a secco di vittorie e sperano di chiudere questo primo scorcio di stagione con un successe, che consentirebbe loro di schiodarsi dal fondo della classifica. I ragazzi di Michele Mignani, invece, dopo il pareggio con il Cittadella, desiderano tornare immeditamente al successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 settembre alle ore 18:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

