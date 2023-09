Mondiali basket 2023, sarà Italia-Team USA nei quarti. Il Canada elimina la Spagna in rimonta

Sarà Italia-Team USA nei quarti di finale dei Mondiali di basket 2023. Gli Azzurri, che hanno terminato la seconda fase al primo posto del girone, a sorpresa si ritroveranno contro la super favorita della competizione. La squadra di Steve Kerr è infatti uscita sconfitta dall’ultimo match giocato contro la Lituania, finendo così seconda nel gruppo J d’appartenenza. Partita che è stata indirizzata da un primo quarto da incubo per Team USA, dominati da una Lituania a cui riusciva tutto e ing rado di chiudere i primi dieci minuti avanti 31-12. Gli americani poco a poco provano ad entrare in partita e dopo essere andati all’intervallo sotto di 17 lunghezze sono protagonisti di un ottimo terzo quarto con cui si rimettono in carreggiata.

Anthony Edwards si carica sulle spalle i suoi con 35 punti ma i lituani riescono a reagire ad ogni striscia positiva degli avversari. Una tripla di Kuzminaks sul +6 a meno di tre minuti dalla fine sembra mettere il punto esclamativo sulla vittoria della formazione baltica ma gli statunitensi non mollano e a 15″ dalla fine hanno anche la palla del -1 che finisce però sul ferro. Finisce 110-104, martedì a Pasay sarà Italia-Team USA, mentra la Lituania affronterà la Serbia.

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE

L’ultima squadra a qualificarsi ai quarti è il Canada, autore di una grande rimonta ai danni della Spagna campione in carica. La squadra di Scariolo inizia l’ultimo quarto avanti di dodici punti sugli avversari, ma Shai Gilgeous-Alexander e Dillon Brooks guidano i nordamericani alla vittoria per 88-85 e alla conquista di un passo olimpico per Parigi 2024. 30 per la guardia dei Thunder, mentre Brooks ne mette 11 nell’ultimo quarto. Agli spagnolo non bastano i 25 di Willy Hernangomez. Nei quarti sarà Canada-Slovenia mentre la Spagna saluta la competizione.