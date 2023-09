Cremonese-Sampdoria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Sampdoria, match dello Zini valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I grigiorossi di Davide Ballardini, dopo la prima vittoria stagione contro la Ternana, vogliono trovare continuità in uno scontro diretto che ha il sapore di Serie A. I blucerchiati di Andrea Pirlo, invece, sono reduci da due sconfitti consecutive ed hanno assolutamente bisogno di rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 settembre alle ore 18:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

