Taranto-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Crotone, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano al centro della classifica con otto punti e sperano di conquistare una bella vittoria davanti ai propri tifosi in modo tale da agganciare la zona playoff. La squadra calabrese, invece, sta pian piano risalendo la china ed ha bisogno di altri tre punti per avvicinarsi alla vetta della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

