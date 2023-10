Juve Stabia-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Catania, match del Menti valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone C ha intenzione difendere la vetta della classifica conquistando un altro successo davanti ai propri tifosi. La compagine siciliana, dal suo canto, si trova a metà classifica e spera di portare a casa tre punti per avvicinarsi in maniera molto importante alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

