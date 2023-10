Recanatese-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Arezzo, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro di centro classifica con i padroni di casa che vogliono dare seguito alle due ultime vittorie consecutive inanellate per guadagnarsi un posto ancora più in alto in classifica. L’Arezzo, invece, non trova la vittoria da ben tre partite. Match che partirà dalle 16.15 e che sarà visibile su SKY SPORT (CANALE 256) e su NOW TV.