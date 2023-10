Insulti razzisti ad Udogie sui social, il Tottenham: “Puniremo i responsabili”

“Siamo disgustati dai messaggi razzisti rivolti a Destiny Udogie sui social media dopo la partita di sabato contro il Liverpool. Lavoreremo con la Premier League e, ove possibile, agiremo contro qualsiasi individuo che saremo in grado di identificare. Siamo con te, Destiny”. Con questa nota il Tottenham ha annunciato misure severe sui responsabili degli insulti razzisti all’indirizzo dell’italiano. L’ex Udinese, pochi mesi fa, in un’intervista a Repubblica, aveva detto: “Non ho mai avuto problemi, non ho ricordi negativi legati al colore della mia pelle. A scuola in tanti anni non c’è mai stato un episodio spiacevole. Negli stadi può capitare che qualche tifoso ti dica qualcosa che non va bene, ma ormai è fuori dal tempo. Nelle nazionali giovanili ci sono diversi ragazzi di colore, è la normalità”. Tanta la solidarietà sui social per Udogie, che fin qui ha giocato sette volte da titolare con la maglia degli Spurs.