Coppa Italia Serie C, la semifinale di andata sorride alla Lucchese: Padova battuta 1-0

di Mattia Zucchiatti 15

Allo Stadio Porta Elisa la Lucchese batte 1-0 il Padova nel match di andata della semifinale di Coppa Italia Serie C. Al 32′ la squadra sblocca il risultato e segna un gol prezioso in ottica finale. Rizzo Pinna col tacco fa correre sulla sinistra Visconti, che penetra in area e crossa al centro, dove Yeboah sfugge alla marcatura di Favale e deposita in rete. Sono bassi i ritmi del primo tempo, con il Padova che prova a reagire tenendo palla ma senza trovare varchi nella difesa dei padroni di casa. Nella ripresa il Padova alza baricentro e pressione, ma fatica a creare occasioni pericolose. Tanto possesso palla e poco altro per gli uomini di Torrente che nel match di ritorno cercheranno la rimonta. Si torna in campo mercoledì 28 febbraio.