Swiatek-Sabalenka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Iga Swiatek se la vedrà contro Aryna Sabalenka nella finale del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Non ci si poteva augurare un atto conclusivo migliore alla Caja Màgica, dove si affronteranno le prime due teste di serie, peraltro nel rematch della finale dello scorso anno. Dodici mesi fa vinse Sabalenka in tre set, ma stavolta sarà Swiatek a scendere in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Emblematico il dato dei games persi nei rispettivi cammini per approdare in finale: 20 la polacca, ben 60 la bielorussa. A parlare sarà però come sempre il campo e non va dimenticato che le condizioni di gioco si sposano alla grande con il gioco potente della tigre di Minsk, a caccia del secondo titolo stagionale dopo l’Australian Open. I precedenti? 6-3 in favore di Swiatek, a caccia del primo trionfo a Madrid (la sua avversaria ha invece già vinto due volte).

Swiatek e Sabalenka scenderanno in campo oggi, sabato 4 maggio, alle ore 18:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà la finale del Mutua Madrid Open, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.