LIVE – Swiatek-Sabalenka, finale Wta Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Swiatek-Sabalenka, incontro valevole per la finale del WTA 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Promette spettacolo l’atto conclusivo alla Caja Màgica, dove per il secondo anno consecutivo si contenderanno il titolo le due migliori giocatrici al mondo. Swiatek è approdata in finale dominando in lungo e in largo, concedendo un set solo ad Haddad Maia nei quarti. Più sofferto invece il cammino di Sabalenka, costretta al terzo set da Montgomery, Collins e anche Rybakina in semifinale. La tennista bielorussa ha già vinto questo titolo due volte e proverà a bissare il successo dello scorso anno, mentre Swiatek – che scenderà in campo con i favori del pronostico – va a caccia della prima affermazione nella capitale spagnola. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale con le due giocatrici pianificate alle ore 18.30 sul Manolo Santana Stadium.

