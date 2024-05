Trapani-Piacenza oggi in tv: programma, orario e diretta gara-1 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trapani-Piacenza, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Comincia la post season della serie cadetta, alla ricerca di un posto nella massima serie del prossimo anno: a confrontarsi in questa serie sono i siciliani, che hanno letteralmente dominato il Tabellone Verde perdendo solo tre partite sulle trentadue giocate, e la formazione che invece ha strappato l’ultimo posto utile nel Tabellone Rosso, chiuso all’ottavo posto. Pronostico che a una prima occhiata potrebbe apparire scontato, ma la serie è lunga e, nella post season, può davvero succedere di tutto. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 4 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trapani-Piacenza, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, previa attivazione dell'abbonamento.