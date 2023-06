Roland Garros, Dolgopolov contro Sabalenka: “E’ stato un gesto disgustoso”

Nel mondo del tennis si continua a parlare della vicenda che ha visto protagoniste Aryna Sabalenka e Elina Svitolina al Roland Garros. Al termine della partita, infatti, la tennista bielorussa si è avvicinata alla rete pur sapendo che l’avversaria non le avrebbe dato la mano così come da lei dichiarato in precedenza: per questo, l’ucraina si è voltata, allontanandosi. Il tutto rispecchia, ovviamente, la tensione tra i due stati da cui provengono le tenniste.

Ad intervenire è stato Dolgopolov, l’ex tennista ucraino che su Twitter ha commentato così l’evento: “È stato sicuramente un gesto disgustoso. Mentre la Russia fa saltare in aria la diga con l’aiuto del suo amico dittatore, la regina del dramma in conferenza stampa, aspetta appositamente a rete e prende in giro tutto quello che sta attraversando l’Ucraina. Patetica”.