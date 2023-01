Sudtirol-Reggina in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Druso per Sudtirol-Reggina, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. Gli altoatesini si trovano al quinto posto in classifica ed hanno intenzione di continuare a stupire, magari completando anche il sorpasso ai danni del Bari. I calabresi, però, vogliono dare seguito al successo sulla Ternana per rimanere in scia al Frosinone capolista. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 28 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

