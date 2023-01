Genoa-Pisa in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto al Luigi Ferraris di Marassi per Genoa-Pisa, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. Dopo il colpaccio allo scadere di Benevento, gli uomini di Alberto Gilardino non vogliono fermarsi e vanno alla ricerca di un altro successo per consolidare la seconda posizione. I nerazzurri, dal loro canto, arrivano dal pareggio in rimonta con il Como e sperano di tornare alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 28 gennaio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

