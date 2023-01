Bari-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Bari-Perugia, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ragazzi guidati da Michele Mignani, reduci dall’amara sconfitta di Palermo, vogliono subito riscattarsi per non perdere ulteriore terreno dalle prime tre della classe. Gli umbri, dal loro canto, arrivano dalla sconfitta con il Parma e sperano di rialzare la testa per uscire dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 28 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

