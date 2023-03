Sudtirol-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Perugia, match del Druso valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini sono la rivelazione della stagione e, dopo il successo di Benevento, vogliono continuare a stupire e puntare ad un’incredibile promozione in Serie A. Il club umbro, invece, ha intenzione di proseguire la propria risalita per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA