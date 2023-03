Pentathlon, World Cup 2023 al via in Egitto: Elena Micheli guida la spedizione azzurra

Parte dall’Egitto la World Cup 2023 di Pentathlon moderno, che apre una stagione internazionale importante in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Presso gli impianti della “American University” al Cairo ci sarà Elena Micheli, numero due del ranking mondiale, a guidare la spedizione azzurra, composta da quattro ragazzi e altrettante ragazze. Assieme alla Micheli gareggeranno Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Irene Prampolini (Fiamme Oro), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Federico Alessandro (Aeronautica Militare), Matteo Cicinelli (Carabinieri) , Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre).

“Inizia una stagione internazionale particolarmente importante in chiave olimpica. Già dalla prima tappa si acquisiscono punti preziosi per accedere alla finale di World Cup di fine maggio, primo appuntamento per conquistare una carta olimpica – ha spiegato il direttore tecnico azzurro Andrea Valentini – In Egitto, ovviamente, speriamo di ripetere gli ottimi risultati dello scorso anno. Gareggeranno i nostri migliori atleti, la squadra titolare. L’obiettivo però, al di là del risultato, è conquistare quanti più punti possibile in vista della finale”.

“Prende il via una stagione internazionale importantissima in vista di Parigi 2024. L’obiettivo è portare il massimo degli atleti, due donne e due uomini, alle prossime Olimpiadi. Per questo già le prime gare di World Cup sono importanti, sia per acquisire punti per la finale, sia per darci indicazioni importanti sul lavoro svolto dagli atleti, proprio in funzione delle prime gare di qualificazione – ha commentato il presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Fabrizio Bittner – Il Cairo lo scorso anno ci ha portato fortuna: è arrivata la prima vittoria di Elena Micheli in Coppa del Mondo, e sempre in Egitto, a luglio, il suo titolo mondiale. Sappiamo che non è facile ripetersi, ma speriamo di partire subito con il piede giusto”.