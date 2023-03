Frosinone-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Benito Stirpe per Frosinone-Venezia, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. La capolista sembra inarrestabile e, dopo aver battuta la Spal, non ha alcuna intenzione di fermarsi: portare a casa altri tre punti significherebbe mettere un altro tassello per la promozione. La squadra lagunare, dal suo canto, deve cancellare la sconfitta di Bari e ripartire per abbandonare la zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA