Sudtirol-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Palermo, match del Druso valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli uomini guidati da Pierpaolo Bisoli, dopo il pareggio di Cosenza, vogliono ritornare alla vittoria per restare in piena corsa per il sogno promozione in Serie A. La formazione rosanero, invece, arrivano dal buon pareggio con il Frosinone capolista e vuole tentare il colpaccio anche sul campo dei biancorossi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

