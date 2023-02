Como-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Cosenza, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Il club lombardo, dopo il pareggio del Paolo Mazza contro la Spal, ha bisogno di portare a casa i tre punti per tenersi a distanza dalla zona retrocessione. La squadra calabrese, dal suo canto, è riuscita a fermare il Sudtirol nello scorso turno e spera di dare seguito a questo buon risultato. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA