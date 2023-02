Venezia-Cagliari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Cagliari, match del Penzo valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La formazione lagunare, reduce dal pareggio dell’Arena Garibaldi con il Pisa, spera di tornare alla vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. La compagine rossoblù, invece, dopo la beffa subita con il pari del Bari al 95′, vogliono subito ritrovare i tre punti per continuare a risalire in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

