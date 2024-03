Sudtirol-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Cremonese, match del Druso valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Il club altoatesino sta incontrando maggiori difficoltà rispetto alla passata stagione, ma confida di riuscire a raggiungere la salvezza con qualche turno di anticipo. I ragazzi di Giovanni Stroppa, dal loro canto, sono in piena corsa per la promozione diretta in Serie A e vogliono cogliere i tre punti in questa delicata trasferta. I padroni di casa arrivano dalla pesante sconfitta nello scontro salvezza contro lo Spezia e ora hanno bisogno di tornare a muovere la classifica; i grigiorosso, invece, vogliono provare a consolidare il secondo posto in classifica dopo la grande vittoria conquistata contro il Como la scorsa settimana. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

