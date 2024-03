Mantova-Fiorenzuola oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Mantova-Fiorenzuola sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Nella trentaduesima giornata, alle ore 16.15 di sabato 16 marzo, la capolista, ormai lanciata verso la promozione in Serie B, ospita al Martelli la formazione emiliana in lotta per evitare i playout. Punti pesantissimi in palio, chi riuscirà a vincere? Mantova-Fiorenzuola sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 254, in streaming su Sky Go e anche su NOW.