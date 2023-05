Sudtirol-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Cittadella, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini, dopo il successo esterno sulla Ternana, vogliono chiudere la regular season nel miglior modo possibile, magari assicurandosi il quarto posto in classifica. La formazione granata, dal suo canto, arriva dal successo contro il Benevento e spera di dare seguito ai risultati in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 maggio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

