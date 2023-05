Ascoli-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Cosenza, match del Del Duca valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I marchigiani, dopo la sconfitta subita a Marassi con il Genoa, vogliono tornare subito al successo per provare ad agganciare la zona playoff. I calabresi, invece, sono reduci dal pareggio con il Venezia ed hanno bisogno di conquistare preziosi punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 maggio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

