Bari-Reggina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto al San Nicola per Bari-Reggina, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. Sfumata la promozione diretta in Serie A, i ragazzi di Michele Mignani vogliono chiudere bene la regular season per poi focalizzarsi completamente sui playoff. I calabresi, invece, nonostante la penalizzazione hanno ancora qualche speranza di qualificarsi per i playoff, ma la vittoria ora d’obbligo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 maggio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

