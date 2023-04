Sudtirol-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto al Druso per Sudtirol-Bari, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. Gli altoatesini vogliono continuare a stupire in questa loro prima stagione in cadetteria e vogliono assicurare un buon piazzamento in ottica playoff. I galletti, dal loro canto, vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di allungare ulteriormente in classifica proprio nei confronti dei biancorossi. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 10 aprile alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

