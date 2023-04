Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 10 aprile 2023. Lo sport non si ferma neanche a Pasquetta, con tanti eventi in programma. Protagonista il tennis con il Masters 1000 di Montecarlo, il volley con i quarti di finale della Superlega e il calcio con la Serie B. Ecco il palinsesto sportivo.