Cittadella-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto al Tombolato per Cittadella-Parma, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I padroni di casa, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto con il Modena, vanno a caccia dei tre punti davanti ai propri tifosi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Il club ducale, invece, è reduce dalla vittoria sul Palermo e vuole dare continuità ai risultati per consolidare il piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 10 aprile alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

