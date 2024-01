Sudafrica-Tunisia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudafrica-Tunisia, match valevole la terza giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Entrambe le squadra sono partite con una sconfitta nella competizione continentale e vogliono assolutamente fare di tutto per riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale. Non sarà facile, ma una delle due potrebbe essere ancora parte del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 24 gennaio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

