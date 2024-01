Namibia-Mali oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Namibia-Mali, match valevole la terza giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. La Namibia è partita con il piede giusto in questa competizione continentale e ora vuole assicurarsi un buon piazzamento in vista degli ottavi di finale. Il Mali, dal suo canto, non vuole cedere punti agli avversarie e cercherà di portare a casa l’intera posta in palio. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 24 gennaio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO